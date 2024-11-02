Турция планирует принять закон «об иностранных агентах», - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Парламент Турции в ближайшие дни рассмотрит законопроект об «иностранных агентах», сообщает Bloomberg.

Согласно проекту, с которым ознакомились журналисты, закон будет направлен против «тех, кто действует против безопасности государства или его внутренних и внешнеполитических интересов» под влиянием или по приказу иностранного государства или организации.

Максимальное наказание за нарушение данного закона составит до семи лет лишения свободы.

Bloomberg отмечает, что законопроект имеет сходство с недавно принятой нормой в Грузии, которая вызвала массовые протесты и осуждение со стороны западных стран, а также напоминает российский закон об «иноагентах».