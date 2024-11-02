70 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах
- Азия и мир, политика
- 15:01, 02 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - В США более 70 млн человек проголосовали досрочно на президентских выборах. Число зарегистрированных избирателей составляет около 168 млн.
Более 37,4 млн из них отдали голос на избирательных участках, более 32,6 млн — по почте.
Наибольшее количество досрочно проголосовавших зафиксировано в штатах Техас (7,9 млн), Флорида (7,3 млн) и Калифорния (6 млн).
Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Кандидатом от партии республиканцев зарегистрирован Дональд Трамп, от партии демократов — Камала Харрис.
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