70 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах

// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) - В США более 70 млн человек проголосовали досрочно на президентских выборах. Число зарегистрированных избирателей составляет около 168 млн.

Более 37,4 млн из них отдали голос на избирательных участках, более 32,6 млн — по почте.

Наибольшее количество досрочно проголосовавших зафиксировано в штатах Техас (7,9 млн), Флорида (7,3 млн) и Калифорния (6 млн).

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Кандидатом от партии республиканцев зарегистрирован Дональд Трамп, от партии демократов — Камала Харрис.