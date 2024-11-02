экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
70 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах
// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) -  В США более 70 млн человек проголосовали досрочно на президентских выборах. Число зарегистрированных избирателей составляет около 168 млн.

Более 37,4 млн из них отдали голос на избирательных участках, более 32,6 млн — по почте.

Наибольшее количество досрочно проголосовавших зафиксировано в штатах Техас (7,9 млн), Флорида (7,3 млн) и Калифорния (6 млн).

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Кандидатом от партии республиканцев зарегистрирован Дональд Трамп, от партии демократов — Камала Харрис.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com