Рахмон открыл Учебный центр специальных подразделений ГКНБ
- Таджикистан, политика
- 15:13, 02 ноября 2024
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл Учебный центр специальных подразделений ГКНБ в Хатлонской области. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
В объекте есть учебные и тренировочные залы, включая стрельбища для практики с различными видами оружия, места для антитеррористических и спортивных тренировок, условия для физической и психологической подготовки личного состава спецподразделений.
Рахмон дал рекомендации дальнейшему улучшению подготовки сотрудников. Он также подчеркнул важность готовности работников безопасности к современным вызовам, отметив, что сложная мировая ситуация требует смелости и патриотизма.
Визит завершился парадом личного состава.
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