Рахмон открыл Учебный центр специальных подразделений ГКНБ

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл Учебный центр специальных подразделений ГКНБ в Хатлонской области. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В объекте есть учебные и тренировочные залы, включая стрельбища для практики с различными видами оружия, места для антитеррористических и спортивных тренировок, условия для физической и психологической подготовки личного состава спецподразделений.

Рахмон дал рекомендации дальнейшему улучшению подготовки сотрудников. Он также подчеркнул важность готовности работников безопасности к современным вызовам, отметив, что сложная мировая ситуация требует смелости и патриотизма.

Визит завершился парадом личного состава.

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