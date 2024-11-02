В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, - синоптик

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CentralAsia (CA) - В Москве за последние сутки выпало 55% месячной нормы осадков, что стало рекордным показателем, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня, 2 ноября, дожди могут перейти в мокрый снег, после чего количество осадков начнет уменьшаться, а «арктическое вторжение» станет заметным.

Тишковец отметил, что в Центральной России выпало «небывалое для начала ноября количество осадков за всю историю регулярных метеорологических измерений». На метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали 18 мм осадков, в центре города на Балчуге — 23 мм, в Бутово — 29 мм.

Наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Новгородской области на метеостанции Холм — 45 мм, при месячной норме по региону от 51 до 63 мм, — сообщил синоптик.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице ожидается температура 0–2°C, к вечеру она понизится до –1°C (в Подмосковье –2...3°C), будет облачно с прояснениями, местами возможны осадки. 2 ноября температура в Москве и Подмосковье останется на этом уровне, также прогнозируется небольшой снег.