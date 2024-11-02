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Лукашенко: Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину

CentralAsia (CA) -  Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Мостах.

«Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная! - заявил белорусский лидер. - Никто в Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, к этой цели идя, ищут причины. Все просто: ищут причину нас в чем-то упрекнуть», - сказал он.

Ранее стало известно, что Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит».

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