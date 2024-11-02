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В Сербии 14 человек погибли в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале

CentralAsia (CA) -  В Сербии 14 человек погибли в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения, сообщил президент страны Александр Вучич.

«Мы надеемся, что это окончательное число — 14 человек погибли. Из них мы не смогли опознать пять человек», - сказал Вучич через несколько часов после трагедии.

Спасательная операция вскоре после этого завершилась. Помимо 14 погибших, три человека пострадали. Субботу сербские власти объявили днем траура.

Навес рухнул примерно в полдень по местному времени на людей, сидевших на скамейках снаружи вокзала.

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