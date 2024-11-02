Число жертв наводнений в Испании достигло 205 человек

CentralAsia (CA) - Число жертв наводнений в Испании достигло 205 человек, 202 из которых - в Валенсии, которая приняла на себя основной удар стихии.

К пятнице в регионе все еще остаются места, куда пока не могут добраться спасатели. Это самое разрушительное стихийное бедствие в Испании за 50 лет.

В районах наибольшого затопления спасательные службы используют местные помещения, такие как конференц-залы, куда временно складывают тела погибших.

Выжившие говорят, что времени реагировать на надвигающуюся угрозу у них почти не было, все происходило стремительно. Некоторые узнали, что оказались в эпицентре чрезвычайной ситуации не из оповещений, а посмотрев в окно.

Масштаб бедствия в Испании приближается к показателям наводнения в Румынии 1970 года, когда погибли 209 человек.

Самым мощным наводнением в Европе остается наводнение в Португалии в 1967 году, жертвами которого стали около 500 человек.