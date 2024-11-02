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Умер самый крупный в мире крокодил

CentralAsia (CA) -  Умер самый крупный в мире крокодил, содержащийся в неволе, сообщил в соцсетях австралийский заповедник Парк крокодилов Маринленд (Marineland Melanesia Crocodile Habitat).

Морской крокодил Кассиус жил в парке с 1987 года и до 2010 года продолжал расти, удлинившись еще на 18 см. В результате он был длиной 5,48 метра, весил около тонны и дожил примерно до 110 лет. Его поймали на Северной территории, где он охотился на скот фермеров, атаковал моторные лодки и когда-то потерял часть передней левой лапы, фрагмент морды и кончик хвоста.

Зоологи считают, что он прожил намного дольше, чем такие крокодилы обычно живут в природе. В октябре его состояние стало ухудшаться, 5 октября его перевезли в клинику со специальным уходом, о его смерти стало известно 2 ноября.

«Это был больше, чем крокодил, это был член нашей семьи и на протяжении 37 лет - чудесный друг владельца зоопарка Джорджа», - сообщила администрация парка.

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