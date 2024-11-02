Россия направила Турции запрос о жалобах туристов на неизвестный вирус

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции сведения по поводу сообщений о жалобах российских туристов на неизвестный вирус в Белеке. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор взял на контроль информацию о многочисленных жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке. Запрошены данные о текущей эпидемиологической обстановке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что между Роспотребнадзором и Минздравом Турции заключен меморандум о сотрудничестве в сфере защиты здоровья туристов и борьбы с инфекциями.