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Россия направила Турции запрос о жалобах туристов на неизвестный вирус

CentralAsia (CA) -  Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции сведения по поводу сообщений о жалобах российских туристов на неизвестный вирус в Белеке. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор взял на контроль информацию о многочисленных жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке. Запрошены данные о текущей эпидемиологической обстановке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что между Роспотребнадзором и Минздравом Турции заключен меморандум о сотрудничестве в сфере защиты здоровья туристов и борьбы с инфекциями.

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