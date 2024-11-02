Лукашенко заявил о «диктатуре справедливости» в Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко
CentralAsia (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко признал наличие диктатуры в стране, но уточнил, что она представляет собой диктатуру стабильности, порядка и справедливости. Такие заявления он сделал 2 ноября на празднике тружеников «Дожинки» в Мостах Гродненской области.
«Это диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Он также добавил, что Беларусь не изолируется от международного сообщества, и около 1 млн иностранных граждан смогли посетить страну по безвизовому режиму, чтобы увидеть реальное положение дел своими глазами.
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