Температурные качели ожидают казахстанцев в ноябре

CentralAsia (KZ) - В ноябре в Казахстане синоптики ожидают частую смену теплых и морозных дней с осадками в виде снега в юго-западных и южных регионах, сообщает Казгидромет.

В ночные часы на севере, в центре и востоке страны температура будет колебаться от −5 до +5 °С, а в некоторых местах составит +2–8 °С. Днем температура варьируется от +2–7 °С до +7–12 °С. Затем ожидается постепенное снижение температуры: ночью до −2–8 °С, а днем до 0−5 °С.

На юге республики с 4 по 10 ноября синоптики предсказывают дожди, в том числе сильные, а в горных районах возможны дожди, переходящие в снег.

Зимняя морозная погода может наступить во второй половине ноября. В самые холодные дни столбики термометров на севере, в центре и востоке республики опустятся ночью до −15–24 °С, а днем — до −7–12 °С. В это время на западе и юге страны ночью температура может достигать −3–15 °С, а днем — 0−7 °С.

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