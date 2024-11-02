экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В турецком отеле опровергли заражение постояльцев вирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Россия направила Турции запрос о жалобах туристов на неизвестный вирус

CentralAsia (CA) -  В турецком отеле в Антальи опровергли вспышку заболевания у постояльцев, среди которых есть туристы из России, сообщили ТАСС.

В отеле в городе Белек распространился вирус, в результате заболели десятки детей и взрослых. У заразившихся температура поднялась до 39 градусов. Они могли пострадать от вируса коксаки.

Случаев заболеваний среди туристов нет, информация не соответствует действительности, отметили в администрации.

Власти провинции Анталья также заявили, что не получали жалоб от российских туристов на вирус. Там подчеркнули, что не получили «сигналов, вызывающих беспокойство».

Ранее Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции сведения по поводу сообщений о жалобах российских туристов на неизвестный вирус в Белеке.

Подробнее: centralasia.media/news:2187454?f=cp

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com