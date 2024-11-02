В турецком отеле опровергли заражение постояльцев вирусом

- Азия и мир, происшествия
- 19:58, 02 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - В турецком отеле в Антальи опровергли вспышку заболевания у постояльцев, среди которых есть туристы из России, сообщили ТАСС.
В отеле в городе Белек распространился вирус, в результате заболели десятки детей и взрослых. У заразившихся температура поднялась до 39 градусов. Они могли пострадать от вируса коксаки.
Случаев заболеваний среди туристов нет, информация не соответствует действительности, отметили в администрации.
Власти провинции Анталья также заявили, что не получали жалоб от российских туристов на вирус. Там подчеркнули, что не получили «сигналов, вызывающих беспокойство».
Ранее Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции сведения по поводу сообщений о жалобах российских туристов на неизвестный вирус в Белеке.
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