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Монгольские сварщики завоевали Золотой Кубок в Китае

CentralAsia (MNG) -  

Сварщики Монголии взяли золотые медали на «2024 Arc Cup International Welding Competition»

Международный конкурс сварщиков Arc Cup (далее именуемый конкурсом сварщиков Arc Cup 2024) проводился с 22 по 30 октября с целью создания международной платформы для обмена навыками сварки и технологическими инновациями, продвижения навыков сварки и технического обмена, а также ускорения обучения специалистов по сварке для совместного повышения уровня технических навыков сварки. Монгольская команда успешно выступила в этом конкурсе.

Наша команда завоевала 3 золотые медали в соревнованиях, в которых принимала участие, и стала обладателем ЗОЛОТОГО Кубка чемпионата.

В конкурсе приняли участие три сварщика из нашей страны: Сухбат, выпускник Немецко-Монгольского профессионально-производственного центра, стажер-преподаватель сварки, завоевал золотые медали в двух номинациях: «Электросварка» и «Сварка готовых конструкций». Төгсбаяр Өнөрбуян — в при полуавтоматическом типе сварки. в полуавтоматическом виде сварки. Таким образом, сварщики нашей страны завоевали золотой кубок.

источник: MiddleAsianNews

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