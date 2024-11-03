Испания обратилась за помощью к ЕС из-за наводнения

CentralAsia (CA) - Власти Испании планируют объявить режим стихийного бедствия, чтобы ускорить получение средств из Европейского фонда солидарности. Об этом пишет Euronews.

Премьер-министр Педро Санчес запросил финансирование для восстановления страны после сильнейшего наводнения, которое, по его словам, стало самым серьезным в этом веке.

«Я понимаю, что предпринимаемых мер недостаточно. Я знаю о серьезных проблемах, нехватке ресурсов, нарушенной работе служб, о том, что муниципалитеты утопают в грязи, люди отчаянно ищут родственников, не могут попасть в разрушенные дома, утонувшие в грязи. Мы должны работать лучше, выкладываться на полную, но делать это вместе», – сказал Санчес.

Испания также объявила о крупнейшем мирном развертывании войск, направив дополнительно 10 000 военнослужащих в пострадавший восточный регион Валенсия.



Число жертв составляет 211.