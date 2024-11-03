В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
- Азия и мир, политика
- 11:23, 03 ноября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Молдавии стартовал второй тур выборов президента.
Во второй тур выборов главы государства вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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