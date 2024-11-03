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В Молдавии стартовал второй тур выборов президента
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Молдавии стартовал второй тур выборов президента.

Во второй тур выборов главы государства вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

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