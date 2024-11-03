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Снег покроет 85% России с 5 ноября

CentralAsia (CA) -  Большая часть территории России в ближайшие дни покроется снегом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, позже снежный покров сократится.

«С 5-го числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет покрыто снегом, минимум на 85%», - рассказал Вильфанд.

Он отметил, что этот снежный покров будет временным, и его распределение изменится, что характерно для предзимнего периода.

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