Южная Корея, США и Япония провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР

CentralAsia (CA) - Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного стратегического бомбардировщика B-1B.

Как сообщили в Объединенном комитете начальник штабов, учения стали ответом на проведенный на прошлой неделе КНДР запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Маневры прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо. В ходе учений истребители Южной Кореи, США и Японии сопроводил как минимум один американский стратегический бомбардировщик B-1B. Количество задействованных B-1B не уточняется. Также во время учений отрабатывалось нанесение ударов по условной цели для «демонстрации подавляющих возможностей» бомбардировщика.

«На фоне постепенного расширения сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами будем усиливать координацию для сдерживания и совместного реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи», - приводит агентство «Рёнхап» сообщение JCS.

КНДР в ночь на 31 октября провела пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».