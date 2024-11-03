Опрос показал, что Трамп лидирует над Харрис во всех колеблющихся штатах

CentralAsia (CA) - Бывший президент США и республиканский кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп лидирует в опросах во всех ключевых колеблющихся штатах, сообщает исследовательская компания AtlasIntel.

По данным одного из опросов, Трамп опережает Камалу Харрис как минимум на один процентный пункт в каждом из этих штатов. Наибольшее преимущество он имеет в Аризоне (отрыв в 6,8 процентных пункта) и Неваде (5,5 пунктов). В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании разрыв минимален, составляя 1,3, 1,5 и 1,7 пункта соответственно. Кроме того, в Джорджии республиканец опережает Харрис на 1,8 пункта, а в Северной Каролине — на 3,6 пункта.

По данным другого опроса, на предстоящих выборах 49% вероятных избирателей поддержали бы Трампа, а 47,2% — Харрис. При этом за Джилл Стайн от Партии Зеленых, Чейза Оливера от Либертарианской партии и независимого кандидата Корнела Уэста готовы проголосовать менее двух процентов респондентов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.