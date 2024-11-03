В Берлине загорелся поезд на железнодорожной станции

CentralAsia (CA) - Поезд загорелся на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине, пострадавших нет, сообщила федеральная полиция в соцсети Х.

«На станции Анерсфельде загорелся поезд. Железнодорожное движение приостановлено. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Телеканал N-TV сообщал, что возгорание произошло 2 ноября вечером, когда прибыла пожарная команда, три вагона уже были охвачены пламенем. Пассажиров в поезде не было.