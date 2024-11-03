В Берлине загорелся поезд на железнодорожной станции
- Азия и мир, происшествия
- 13:02, 03 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Поезд загорелся на железнодорожной станции Аренсфельде в Берлине, пострадавших нет, сообщила федеральная полиция в соцсети Х.
«На станции Анерсфельде загорелся поезд. Железнодорожное движение приостановлено. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Телеканал N-TV сообщал, что возгорание произошло 2 ноября вечером, когда прибыла пожарная команда, три вагона уже были охвачены пламенем. Пассажиров в поезде не было.
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