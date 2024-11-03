В России рассмотрят законопроект о повышении штрафов за продажу зажигалок детям

// Госдума

CentralAsia (CA) - Парламент России планирует рассмотреть проект закона, направленный на защиту детей. Законопроект подразумевает увеличение штрафов за продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других товаров, содержащих газ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, законопроект повышает штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения: для физических лиц с 1 тыс. руб. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — с 3 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — с 15 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

«По данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних», - сказано в публикации Вячеслава Володина.