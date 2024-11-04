Монголия и США готовятся открыть прямое авиасообщение между странами

CentralAsia (MNG) -

Обсуждены комплексные мероприятия, которые предстоит осуществить в рамках организации прямых рейсов в США

Госсекретарь Министерства транспорта и автомобильных дорог Батболд Сандагдорж и начальник Главного управления гражданской авиации Монголии Мөнхтуяа Чимэддорж приняли представителей американской консалтинговой компании Wicks Group Consulting.

Встреча состоялась в рамках работы по организации прямых рейсов из Монголии в США. В частности, на встрече обсуждались результаты базовой оценки и рекомендации для участия в программе Международных проверок безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Представители Wicks Group Consulting сообщили, что Главному управлению гражданской авиации Монголии и авиакомпании МIAT предстоит провести работу в области законодательства, нормативных актов, инвестиций, а также учебные мероприятия для успешного прохождения оценки IASA, подготовка к которой займет 18 месяцев.

Второй этап консультационных услуг будет финансироваться Агентством по торговле и развитию США, в связи с этим компания Wicks Group Consulting обратилась к монгольской стороне с просьбой оказать поддержку на политическом уровне, чтобы подготовка к оценке IASA прошла без задержек и на высоком профессиональном уровне.

Батболд Сандагдорж сообщил, что он готов обеспечить выполнение требований законодательства, нормативных актов, а также необходимое кадровое и инвестиционное сопровождение в соответствии с рекомендациями отчета. Стороны также договорились о расширении сотрудничества до завершения проверки.

В рамках организации прямых авиарейсов из Монголии в США будет реализован ряд комплексных мер в соответствии со стандартами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации. К ним относятся соблюдение правил и инструкций инспекторов, продление срока действия некоторых сертификатов, обучение и подготовка персонала, а также инвестиции в технологии и инфраструктуру аэропортов.

Авиакомпания Mongolian Airlines выполнила первый прямой рейс в США в 2020 году

История вошла в 2020 году, когда самолет Boeing 767-300 авиакомпании MIAT Mongolian Airlines выполнил первый в истории прямой рейс в США из Монголии. Тогда The Independent сообщил, что рейс авиакомпании MIAT Mongolian Airlines приземлился в международном аэропорту Сиэтла в воскресенье, 21 июня 2020 года. Таким образом, он стал первым в истории прямым рейсом между любым городом в США и Монголией.

The Wicks Group (TWG) — это юридическая и консалтинговая фирма со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, которая специализируется на предоставлении юридической помощи и консалтинговых услуг предприятиям и органам власти, связанным с авиацией, по всему миру.

Их консультанты регулярно помогают организациям соответствовать международным, государственным или отраслевым стандартам для целей сертификации или подготовки к аудиту; помогают им разрабатывать и документировать политики и процедуры для более эффективного достижения их стратегических и операционных целей; поддерживают их процесс принятия решений с помощью информационных материалов и групповой координации; составляют их технические документы; и проводят аналитические исследования для руководства формированием их политики или бизнес-планированием.

источник: MiddleAsianNews

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