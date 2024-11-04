Монголия будет бороться с раком шейки матки с помощью масштабной кампании вакцинации от ВПЧ

Айнагуль Саменбек, мать, победившая рак шейки матки

CentralAsia (MNG) -

Монголия собирается начать вакцинацию всех своих 11-летних детей от вируса, вызывающего рак. Выжившая Айнагуль Саменбек называет прививку «нашим ключевым шансом».

Начиная с конца 2024 года, 11-летние дети будут бесплатно вакцинированы против вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак, в школах по всей Монголии. Инициатива этого года является частью более широкой цели Монголии по вакцинации 90% населения к 2030 году, что в конечном итоге приведет к снижению заболеваемости раком шейки матки до менее четырех случаев на 100 000 человек — задача, которая соответствует Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).

Доступная в Монголии на добровольной основе с 2012 года, вакцина против ВПЧ до сих пор была ограничена. Первое внедрение двенадцать лет назад, по-видимому, вызвало волну антивакцинального активизма в стране, которая продолжает бросать вызов программам иммунизации и по сей день.

Однако новая кампания продвигается вперед благодаря убедительному альянсу лидеров здравоохранения, международных партнеров, активистов низового уровня и людей, переживших рак шейки матки.

Одним из самых ярых сторонников вакцинации является Айнагуль Саменбек. Ее личная битва с раком шейки матки началась два года назад, когда ей поставили диагноз рака шейки матки стадии 2b. В то время Монголия могла предложить только химиотерапию в качестве варианта лечения. Имея такой ограниченный выбор, Айнагуль приняла решение, изменившее ее жизнь, продать все свои активы и отправиться в Турцию, преодолевая пограничные ограничения, связанные с пандемией, на операцию.

«Смерть 140 женщин означает более 500 детей без матерей. Я возмущена активистами антипрививочного движения, которые игнорируют страдания этих детей. Вакцины — наш главный шанс предотвратить этот смертельный рак» — Айнагуль Саменбек, мать, пережившая рак шейки матки.

Ее лечение потребовало больших физических и финансовых затрат. Врачи удалили ей матку и яичники, чтобы удалить рак. Но ей была ясна большая опасность не продолжать лечение: Айнагуль также потеряла двух членов семьи из-за рака шейки матки.

«Потребуется пять лет, чтобы узнать, полностью ли я излечилась от рака», — сказала Айнагуль VaccinesWork.

Потерянные женщины

Рак шейки матки является острой проблемой здравоохранения в Монголии. В стране самый высокий уровень заболеваемости во всей Азии — 18,8 случаев на 100 000 женщин. Половина всех случаев рака шейки матки в Монголии диагностируется на поздней стадии, что ограничивает возможности лечения, а уровень смертности в стране составляет 10,2 на 100 000.

По данным Информационного центра по ВПЧ за 2023 год, ежегодно регистрируется 334 новых случая заболевания этой болезнью, 182 из которых умирают от нее.

На этом основании правительство Монголии в декабре 2023 года приняло решение сделать вакцинацию от ВПЧ, которая способна блокировать рак шейки матки в подавляющем большинстве случаев, обязательной для всех детей, стремясь не допустить, чтобы будущие поколения столкнулись с такими же разрушительными проблемами со здоровьем, как Айнагуль.

Айнагуль, мать двух маленьких дочерей, решила вакцинировать их от ВПЧ, как только они достигнут соответствующего возраста. Но она обеспокоена тем, что растущие антипрививочные настроения в Монголии могут означать для других семей.

«Смерть 140 женщин означает, что более 500 детей остались без матерей», — сказала она, сославшись на статистику, опубликованную Национальным онкологическим центром страны несколько лет назад. «Я возмущена антипрививочными активистами, которые игнорируют страдания этих детей. Вакцины — наш главный шанс предотвратить этот смертельный рак».

На фоне продолжающегося восстановления после операции и химиотерапии Айнагуль стала ярым сторонником осведомленности о раке шейки матки и его профилактики. В июне прошлого года она даже баллотировалась в парламент, мотивированная своим личным опытом борьбы с раком и отсутствием адекватной инфраструктуры здравоохранения в Монголии.

Сейчас она ведет группу в Facebook для пациентов с раком шейки матки, предлагая поддержку и делясь знаниями о физических и эмоциональных трудностях борьбы с этим заболеванием.

автор: Ананд Төмөртогоо

перевод: Татар С.Майдар

источник: VaccinesWork

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