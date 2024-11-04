В 2025 году Монголия станет лидером региона по темпам экономического роста — МВФ

CentralAsia (MNG) -

В апреле 2024 года Международный валютный фонд ожидал, что в следующем году экономика Монголии вырастет на 6 процентов, но в октябре 2024 года увеличил его до 7 процентов.

В результате, по данным Международного валютного фонда, в следующем году Монголия станет лидером региона по экономическому росту.

На экономический рост в следующем году положительное влияние окажут увеличение содержания золота и меди в медных концентратах, увеличение экспорта угля, а также эффект бюджетной политики 2025 года.

источник: MiddleAsianNews

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