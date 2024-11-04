Пан Ги Мун: История Монголии – это не событие, оставшееся в прошлом, а живая история, которая продолжает развиваться

CentralAsia (MNG) -

2 октября Монголия отметила День национальной гордости, приуроченный 862-й годовщине со дня рождения основателя Великой Монгольской империи Чингисхана. В этот знаменательный день достопочтенный г-н Пан Ги Мун, 8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, награждается орденом «Чингисхан» — высшей государственной наградой нашей страны.

Приводим полный текст выступления Пан Ги Муна, награжденного орденом «Чингисхана» первой степени.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Сегодня я преисполнен огромного уважения и благодарности за награждение меня высшей государственной наградой Монголии – орденом «Чингисхана».

Эта награда является чествованием богатой истории и неутомимого мужества монгольского народа, а также признанием индивидуальных достижений.

Я хотел бы выразить глубокую благодарность Президенту Монголии Его Превосходительству г-ну Хурэлсуху Ухнаа и всем, кто принимал участие в выборе меня в качестве лауреата этой престижной награды.

Имя Чингисхана — слава, которая разносится далеко за пределами Монголии и является символом силы, дальновидности, новаторства и неутомимой решимости.

Он оставил после себя ценное наследие лидерства, настойчивости и силы единства. Смиренно принимая эту награду, я понимаю и чувствую, что значимость ценностей, которые он оставил после себя, сейчас важнее, чем когда-либо.

В сегодняшнем, казалось бы, разделенном мире великая способность Чингисхана объединять многие народы ради общей цели подчеркивает важность сотрудничества, уважения различий и взаимопонимания.

Эта награда вдохновляет нас преодолевать наши разногласия, смотреть вперед и работать вместе ради лучшего будущего.

Путь, который я прошел вместе с великим Чингисханом, не долог, но вся моя жизнь была основана на совершенных идеалах, созданных Чингисханом.

«Фонд Пан Ги Муна за лучшее будущее» придерживается концепции, согласно которой «Мать-природу следует уважать, а не владеть ею». Человечество сможет выжить только в том случае, если будет бережно относиться к окружающей среде.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Цели в области устойчивого развития включают в себя основные принципы прав человека и справедливого развития для всех, а также необходимость жить в гармонии с природой.

Я лично считаю, что эти ценности отражают не только видение великого лидера Чингисхана, но и видение нынешнего монгольского правительства.

Дамы и господа,

Я посвятил свою жизнь содействию диалогу и многостороннему сотрудничеству для реализации идеалов Организации Объединенных Наций. Я верю, что посредством образования, общественных инициатив и межкультурного сотрудничества мы можем построить мосты, которые соединят нас всех.

Я увидел силу взаимопонимания. Чем больше мы говорим и делимся своими взглядами, тем больше мы понимаем, что все мы являемся частью более широкой картины человечества.

В этом плане история Монголии – это не событие, оставшееся в прошлом, а живая история, которая продолжает развиваться.

Это история силы и стойкости. Эти качества становятся все более важными для нас, поскольку мы сталкиваемся с вызовами сегодняшнего взаимосвязанного мира.

Принимая эту награду, я призываю всех с уважением отнестись к наследию Чингисхана.

Сохраняя наше многообразие, давайте развивать наше стремление к единству, нашу смелость в преодолении трудностей, нашу непоколебимую приверженность миру и нашим коллективным усилиям.

Наконец, я принимаю эту награду не только от себя лично, но и как дань уважения всем тем, кто верит в силу и ценность отношений, сотрудничества и взаимопонимания.

Я хотел бы еще раз выразить глубокую признательность руководству Монголии и Президенту Монголии Его Превосходительству г-ну Хурэлсуху Ухнаа, которые оказали мне эту высокую честь.

Я с нетерпением жду продолжения нашего совместного путешествия. Давайте вместе построим устойчивый и мирный мир.

Большое спасибо!

источник: MiddleAsianNews

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