Президент Монголии издал указ «О поддержке исследований по истории Монголии»

CentralAsia (MNG) -

По случаю 862-й годовщины со дня рождения Великого Чингисхана Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал Указ «О поддержке исследований по истории Монголии».

Президент Монголии издал данный указ в целях активизации исследований по истории Монголии, изучения и популяризации происхождения монгольского народа, традиций государственного устройства, наследия кочевой цивилизации и вклада монгольского народа в мировую историю, а также укрепления единства национальных ценностей и независимости. Пресс-секретарь президента Золбаяр Өлзийбаяр зачитал указ «О поддержке исследований по истории Монголии», после чего его подписали президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В целях активизации исследований, распространения и популяризации истории Монголии на международной арене Президент Монголии призвал к следующим действиям:

Всесторонне поддерживать развитие монголоведения и исторической науки в Монголии, а также подготовку квалифицированных научных кадров и историков в рамках государственной политики;

Исследовать и изучить историю Монголии с древнейших времен до наших дней, опубликовать собранные сведения в 30 томах, перевести и распространить;

Активизировать исследования по истории Великого Чингисхана и Монгольской империи, изучать и проанализировать вклад монголов в развитие человечества и популяризировать его на международном уровне;

Защитать и предотвращать искажение истории Монголии, биографий исторических личностей и их деяний;

Правительству было поручено осуществлять политику и мероприятия по повышению осведомленности общественности об истории;

Проводить исследования и изучать историю своего народа, передавая её будущим поколениям и способствуя её распространению.

В поддержку изучения монгольской истории, к 861-й годовщине со дня рождения Чингисхана, по инициативе Президента Монголии совместными усилиями ученых и исследователей различных направлений было создано полное издание «Сокровенного сказания монголов с подробным объяснением».

Также была опубликована официальная английская версия «Сокровенного сказания монголов», которая доступна широкой публике и хранится в библиотеках по всему миру.

источник: MiddleAsianNews

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