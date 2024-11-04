Авиакомпания MIAT подписала код-шеринговые соглашения с Air China

CentralAsia (MNG) -

Национальная авиакомпания Монголии MIAT расширила партнерство с национальным перевозчиком Китая и членом Star Alliance компанией Air China и подписала код-шеринговые соглашения.

Целью этого сотрудничества является расширение выбора рейсов для пассажиров между Монголией и Китаем, улучшение связности полетных сетей двух авиакомпаний и предложение большего количества вариантов расписания рейсов. Соглашение о код-шеринге позволяет пассажирам использовать больше комбинированных частот для повышения гибкости путешествий между Монголией и Китаем, а также другими странами.

MIAT укрепила свое сотрудничество, заключив код-шеринговые соглашения с Korean Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines и Turkish Airlines.

В рамках данного соглашения MIAT также выступит в качестве маркетингового перевозчика на маршрутах Пекин—Улан-Батор—Пекин и Хух-Хото—Улан-Батор—Хух-Хото авиакомпании Air China, в то время как Air China выступит в качестве маркетингового перевозчика на маршрутах MIAT Улан-Батор—Пекин—Улан-Батор и Улан-Батор—Гуанчжоу—Улан-Батор. Оно уникалено тем, что закладывает основу для дальнейшего, более широкого сотрудничества.

В ходе церемонии подписания контракта представители двух авиакомпаний обменялись мнениями о дальнейшем расширении внутренней и международной полетной сети и сотрудничестве в области наземного и технического обслуживания. Air China начала полеты в Улан-Батор более 30 лет назад, в 1991 году, и с тех пор обсуждает это сотрудничество, а официальное соглашение было подписано 1 ноября 2024 года.

Air China Ltd (SEHK: 0753, SSE: 601111, LSE: AIRC) — государственная авиакомпания Китая со штаб-квартирой в Пекине. Второй после China Southern Airlines китайский авиаперевозчик по размеру воздушного флота. Член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance с декабря 2007 года.

Является флагманским авиаперевозчиком и единственной авиакомпанией, несущей флаг Китая на своих самолётах. На логотипе изображён феникс в форме акронима VIP и название «Air China» на английском и на китайском языках, при этом подпись китайскими иероглифами была сделана Дэн Сяопином.

Главными транзитными узлами (хабами) Air China являются международный аэропорт Пекин Шоуду, международный аэропорт Чэнду Шуанлю и международный аэропорт Шанхай Пудун.

источник: MiddleAsianNews

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