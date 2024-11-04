Проект «Устойчивая экосистема и управление сельским хозяйством для развития села» (Stream+) стартовал в Хубсугуле

CentralAsia (MNG) -

STREAM+ направлен на поддержку инициатив Монголии по переходу к зеленой экономике и цифровым технологиям, способствуя усилиям страны по достижению инклюзивного и устойчивого развития.

Министр окружающей среды и изменения климата Одонтуяа Салдан и посол Европейского Союза в Монголии Ина Марчюлёните запускают проект STREAM+ в аймаке Хубсугул по случаю 100-летия развития лесного сектора в провинции.

Проект STREAM+ будет поддерживать переход к зеленой экономике путем продвижения устойчивого, климатически устойчивого управления сельским и лесным хозяйством, повышения производительности, улучшения условий жизни, улучшения профессионального и технического образования и охраны окружающей среды. Проект работает как на политическом, так и на практическом уровнях, фокусируясь на устойчивых и устойчивых цепочках создания стоимости как движущих силах изменений.

Лесное партнерство между Монголией и Европейским союзом началось в 2022 году с подписания Меморандума о взаимопонимании президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Проект STREAM+, сокращенно от «Устойчивое управление экосистемой и сельским хозяйством для развития сельских районов в Монголии», реализуется в рамках Лесного партнерства между Монголией и Европейским союзом и является второй фазой проекта STREAM, реализуемого в период с 2021 по 2024 год.

Во время запуска посол Ина Марчюлёните подчеркнула: «Для нас большая честь быть здесь сегодня и праздновать знаменательную веху: 100 лет приверженности сохранению и развитию лесов в Хубсугуле. Мы чрезвычайно рады запустить наш проект STREAM+ в начале нового столетия, чтобы отметить устойчивый прогресс и зеленый рост. Ключом к успешной реализации нашего проекта является тесное сотрудничество с местными экспертами и сообществами, которые обладают бесценными знаниями об этих лесах».

Данный проект совместно финансируется Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и будет реализован до 2028 года в аймаках Хубсугул, Хэнтий и Сэлэнгэ силами GIZ и ФАО в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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