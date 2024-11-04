Акцизами будут облагаться все виды подслащенной воды и напитков

CentralAsia (MNG) -

Согласно исследованию, 70 процентов населения Монголии в возрасте от 10 до 64 лет потребляют сладкие напитки, 69 процентов — газированные напитки, а 45 процентов — чай и кофе с добавлением сахара, сообщили исследователи из Школы общественного здравоохранения Национального университета медицинских наук в «Отчете о потреблении подслащенной воды и напитков среди детей и взрослых в Монголии».

Также, согласно исследованию, за год в Монголии продается 210 миллионов литров сладких напитков, а на покупку сладких напитков тратится 522 миллиарда тугриков (примерно $153 млн).

Кроме того, в отчете указано, что на одного человека приходится 367 мл сладких напитков в день и 11,1 литра в месяц. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить 20-процентный акциз на сладкие напитки. В настоящее время 32 страны мира вводят специальные налоги на сладкие напитки.

С 1 января 2027 года Монголия введет акцизный сбор на все виды подслащенной воды и напитков. Недавно принятый Закон об акцизном налоге добавил положение акцизного сбора на все виды сладких и водных напитков.

Согласно статье 4.1.6 Закона об акцизах, указанные физические единицы различных напитков и воды, содержащие сладости и заменители сахара, облагаются акцизным налогом в следующем размере. Например, штрафы не будут взиматься, если 100 мл различных напитков и воды, содержащих сладости и заменители сахара, содержат от 0 до 5 граммов подсластителей и заменителей сахара. Однако, если 100 мл содержат более 5 граммов сахара или заменителей сахара, штраф составит 500 тугриков в 2027 году, 525 тугриков в 2028 году и 550 тугриков в 2029 году и далее.

Однако в состав различных видов напитков и воды не входят натуральные сгущенные соки и порошкообразные концентраты, используемые в качестве сырья для производства.

По данным исследования «Экономические расчеты налогообложения сладких напитков», проведенного экспертами Национального университета медицинских наук, предполагается, что при введении в Монголии специального налога в размере 20% на сладкие напитки доходы от специального налога только за один год составят в стране 98,4 млрд тугриков, а потребление сладких напитков на человека в год может сократиться на 22,8 литра.

источник: MiddleAsianNews

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