Выборы президента Молдовы: Санду лидирует во втором туре

Александр Стояногло, Майя Санду

CentralAsia (CA) - Действующая президент Молдовы Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,09%, у ее соперника — бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,91%. Это следует из предварительных итогов голосования, размещенных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 99,14% протоколов.

Центризбиркому осталось подсчитать бюллетени, поступившие с нескольких зарубежных избирательных участков. Согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Стояногло выиграл президентские выборы внутри страны, получив поддержку 51,19% голосов. Он занял первое место в 19 из 36 регионов. Действующая глава государства получила по итогам голосования на территории республики 48,81%.

Вместе с этим Санду лидирует на зарубежных участках после обработки 89,18% протоколов. По итогам голосования граждан Молдовы за границей действующая глава государства предварительно получила 82,33%. Стояногло заручился поддержкой 17,67% проголосовавших за рубежом избирателей.

Майя Санду объявила себя победителем второго тура выборов главы государства и сказала, что перед парламентскими выборами в следующем году активизирует борьбу с коррупцией в республике. Она добавила, что «услышала голоса тех», кто проголосовал за Александра Стояногло. Санду также заверила, что будет учитывать мнение политических оппонентов.

Явка во втором туре выборов президента Молдовы, по предварительным подсчетам, составила 54,3%.