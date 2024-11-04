Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 214

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате вызванного проливными дождями наводнения в Испании возросло до 214.

Как пишет EFE со ссылкой на местные власти, в Педральбе без вести пропавшими считаются «один или два человека». Поиски тел погибших продолжаются. На сегодняшний день опознаны 67 тел, отмечает El Mundo.

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился направить еще 10 тыс. военных и полицейских в Валенсию для ликвидации последствий наводнения. Их общее число в пострадавших районах выросло почти до 15 тыс.— это крупнейшее развертывание войск и полиции в мирное время в истории Испании.

Проливные дожди, которые привели к наводнению, обрушились на восток и юг Испании 29 октября. За несколько часов в Валенсии выпало более 300 л осадков на 1 кв. м. Спасательные службы расчищают дороги от грязи, чтобы доставить гуманитарную помощь.