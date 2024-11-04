Короля и королеву Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии. Видео

Филипп VI

CentralAsia (CA) - Король Испании Филипп VI вместе с королевой-консортом Летисией, премьер-министром Педро Санчесом и главой автономного сообщества Валенсии Карлосом Масоном посетил пострадавшую от наводнения провинцию. Однако в городе Пайпорта короля и его свиту забросали грязью и палками.

Как сообщает газета ABC, собравшаяся толпа выкрикивала оскорбления в адрес королевской семьи и чиновников. Люди спрашивали, почему король и чиновники не посетили пострадавший город раньше. Несмотря на это, король и королева больше часа общались с горожанами, прежде чем уехать из Пайпорты.

По данным издания, премьера ударили палкой, из-за чего он покинул шествие.

Позже выступая на заседании объединенного оперативно-координационного центра, король заявил, что с пониманием относится к попытке забросать его грязью.

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось»,— сказал король на видеозаписи, размещенной на странице испанского королевского дома в соцсети X.

Проливные дожди, которые привели к наводнению, обрушились на восток и юг Испании 29 октября. За несколько часов в Валенсии выпало более 300 л осадков на 1 кв. м. Спасательные службы расчищают дороги от грязи, чтобы доставить гуманитарную помощь. По последним данным, число погибших в результате наводнения возросло до 214. Случаи гибели людей также зафиксированы в центральном регионе Кастилия-Ла-Манча и в Андалусии на юге страны. С 31 октября по 2 ноября в стране был объявлен трехдневный траур. Власти назвали произошедшее беспрецедентным.