В Казахстане задержан предполагаемый лидер ОПГ «Хуторские» Хасан Касымбаев

Хасан Касымбаев

CentralAsia (KZ) - Хасан Касымбаев, которого называют лидером талгарской ОПГ «Хуторские», задержан 2 ноября и водворен в ИВС.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области Казахстана, он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека в июне 2021 года.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения», - сообщили в полиции.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Хасана Касымбаева называют лидером ОПГ «Хуторские». В соцсетях и СМИ распространилась версия, что именно члены группировки убили в Талгаре 16-летнего Шерзата Полата. В полиции версию об ОПГ отрицают, а Хасан Касымбаев пообещал обратиться в суд для защиты своей репутации.

4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний Шерзат погиб от ножевого ранения, два человека тяжело пострадали. Изначально арестовали семерых человек.18 октября сообщалось, что количество задержанных выросло до одиннадцати. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

В ночь на 12 октября в селе Азат сгорел дом, где жила семья погибшего школьника. В Генпрокуратуре заявили о поджоге. На фоне расследования своих должностей лишились аким Талгара, глава аппарата районного акима, прокурор района и другие чиновники и силовики.

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