Харрис досрочно проголосовала по почте на выборах президента США
- Азия и мир, политика
- 11:27, 04 ноября 2024
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Камала Харрис
CentralAsia (CA) - Действующая вице-президент США, кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства, отправив бюллетень по почте, передает CNN.
«Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда», — сказала она выступая в Детройте (штат Мичиган).
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Университет Флориды ранее сообщил, что более 75 млн американцев воспользовались правом досрочно отдать свой голос на выборах.
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