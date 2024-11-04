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Харрис досрочно проголосовала по почте на выборах президента США
Камала Харрис
Камала Харрис

CentralAsia (CA) -  Действующая вице-президент США, кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства, отправив бюллетень по почте, передает CNN.

«Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда», — сказала она выступая в Детройте (штат Мичиган).

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Университет Флориды ранее сообщил, что более 75 млн американцев воспользовались правом досрочно отдать свой голос на выборах.

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