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Оюун-Эрдэнэ примет участие в открытии выставки CIIE

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в церемонии открытия VII Китайской международной выставки импорта (CIIE).

По приглашению премьер-министра КНР Ли Цяна в мероприятии должны принять участие главы правительств Казахстана, Малайзии, Монголии, Сербии, Словакии и Узбекистана.

Седьмая выставка CIIE пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. На ней, по данным Министерства коммерции КНР, можно будет увидеть товары примерно 2 700 компаний из более чем 150 стран.

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