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В Саудовской Аравии выпал снег

CentralAsia (CA) -  На севере Саудовской Аравии в регионе Аль-Джафр выпал снег.

Как сообщает Khaleej Times, за несколько дней до этого сильные дожди с градом обрушились на некоторые части региона. В субботу второго ноября осенний снегопад покрыл горные районы.

Обильные осадки также вызвали водопады с гор. Как пишет издание, это пойдёт только на пользу долинам пустыни, известным сезонными полевыми цветами. Весной здесь цветут лаванда, хризантема и другие ароматические растения.

Метеорологи объясняют появление снега расширением областей низкого давления в Аравийском море, которое перемещается в сторону Омана.

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