В Саудовской Аравии выпал снег
- Азия и мир, погода
- 12:00, 04 ноября 2024
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- Обновлено: 12:17, 04 ноября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - На севере Саудовской Аравии в регионе Аль-Джафр выпал снег.
Как сообщает Khaleej Times, за несколько дней до этого сильные дожди с градом обрушились на некоторые части региона. В субботу второго ноября осенний снегопад покрыл горные районы.
Обильные осадки также вызвали водопады с гор. Как пишет издание, это пойдёт только на пользу долинам пустыни, известным сезонными полевыми цветами. Весной здесь цветут лаванда, хризантема и другие ароматические растения.
Метеорологи объясняют появление снега расширением областей низкого давления в Аравийском море, которое перемещается в сторону Омана.
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