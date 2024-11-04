В пакистанском Лахоре закрыли школы из-за превышения в 60 раз нормы загрязнения воздуха

CentralAsia (CA) - Во втором по величине городе Пакистана — Лахор — закрыли школы и призвали граждан оставаться дома из-за сильного загрязнения воздуха, передает Reuters.

По информации агентства, индекс качества воздуха в городе достиг рекордного значения — 1100.

По данным мониторинговой компании IQAir, качество воздуха в городе в настоящее время сохраняется на отметке «опасно». Концентрация PM2.5 — загрязнителя, вредящего кровеносной и дыхательной системам — в Лахоре в 60 раз выше рекомендуемого среднегодового значения Всемирной организации здравоохранения.

Для сокращения загрязнения окружающей среды транспортными средствами половину офисных работников перевели на удаленную работу. Власти объяснили ухудшение качества воздуха ветрами, переносящими загрязнения из соседней Индии.

Согласно рейтингу IQAir, в Нью-Дели в настоящее время уровень загрязнения воздуха также находится на уровне «опасно».