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В результате извержения вулкана Левотоби в Индонезии погибли 10 человек

CentralAsia (CA) -  В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби, сообщает местный портал Detik со ссылкой на данные Национального агентства по стихийным бедствиям.

В результате в деревне Клатанло погибли 10 человек. Несколько домов в населенном пункте оказались разрушены.

Извержение началось вечером воскресенья — вулкан выбросил столб пепла с раскаленными камнями. В поселениях рядом с Левоботи начались пожары, отключилось электричество.

Статус опасности повысили до самого высокого четвертого уровня. Эвакуацию рядом с вулканом проводят в радиусе 7 км.

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