В результате извержения вулкана Левотоби в Индонезии погибли 10 человек
- Азия и мир, общество
- 13:09, 04 ноября 2024
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- Обновлено: 13:13, 04 ноября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби, сообщает местный портал Detik со ссылкой на данные Национального агентства по стихийным бедствиям.
В результате в деревне Клатанло погибли 10 человек. Несколько домов в населенном пункте оказались разрушены.
Извержение началось вечером воскресенья — вулкан выбросил столб пепла с раскаленными камнями. В поселениях рядом с Левоботи начались пожары, отключилось электричество.
Статус опасности повысили до самого высокого четвертого уровня. Эвакуацию рядом с вулканом проводят в радиусе 7 км.
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