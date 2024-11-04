Казахстан эвакуировал из Ливана своих граждан и членов их семей

CentralAsia (KZ) - В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке из Ливана эвакуировали граждан Казахстана и членов их семей, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

По информации МИД, их вывезли через Стамбул и Дубай. Эвакуация проводилась с 17 по 31 октября.

«Из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулись 41 человек», - уточнили в министерстве.

В начале октября МИД призвал казахстанцев, находящихся в Ливане и Израиле, как можно быстрее выйти на связь с посольствами и сообщить, собираются ли они покидать эти страны. На тот момент в Ливане находились 139 казахстанцев.

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