На юге, юго-востоке и востоке Казахстана ожидаются морозы

CentralAsia (KZ) - 5-7 ноября на большей части Казахстана ожидаются дождь со снегом, гололед, низовая метель, порывистый ветер, туман, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки синоптики прогнозируют 5 ноября на западе, 6 ноября на севере, 6-7 ноября на востоке, юге и юго-востоке страны. Лишь в северных, северо-западных регионах 5 ноября будет без осадков.

На востоке, юге, юго-востоке страны 7 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3+5 градусов, в горных районах -8, днем до 0+7 градусов, в горных районах -2.

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