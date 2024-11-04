На неделе в Узбекистане похолодает, пройдут дожди

CentralAsia (UZ) - Днём в понедельник по большей части Узбекистана сохранится довольно тёплая для начала ноября погода, сообщает Узгидромет. Температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов, лишь по северу понизится до +8…+13.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям и во второй половине дня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям местами пройдут дожди.

Со вторника начнётся постепенное понижение температуры воздуха. Дневная температура воздуха 5 ноября будет +13…+18 градусов, 6 ноября — +10…+15 градусов, а 7−8 ноября понизится до +5…+10.

Холодными станут и ночи. По большей части страны 7−8 ноября ночная температура понизится до 0…+5 градусов, местами до -2 градусов, по Устюрту до −3…−4 градусов.

5−6 ноября почти по всем областям пройдут дожди, местами сильные.

7−8 ноября дожди прекратятся. Дождь, в основном небольшой интенсивности, возможен 7 ноября местами по Сурхандарьинской области и по Ферганской долине, а также в отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области. По северу не исключены смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В горах временами осадки (дождь, местами с переходом в снег), 5−6 ноября местами сильные.

Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. 7−8 ноября в отдельных районах туман.

В Ташкенте к вечеру 4 ноября ожидается дождь, который продолжится временами 5 и 6 ноября. 7 и 8 ноября без осадков.

Ветер западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с, 4−5 ноября возможно усиление до 10−14 м/с.

Температура воздуха днём в понедельник составит +23…+25 градусов, 5 ноября — +15…+17, 6 ноября — +10…+12, 7−8 ноября — +7…+10.

Ночью 5−6 ноября прогнозируется +10…+12, 7 ноября — +4…+6, 8 ноября — 0…+3