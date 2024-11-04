Гигант сырьевых товаров Trafigura понес убытки более чем в $1 млрд после расследования мошенничества с нефтепродуктами в Монголии, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Trafigura Group — гигант торговли сырьевыми товарами. Каждый день она перерабатывает столько нефти, что хватило бы для удовлетворения всех потребностей Франции в три раза. Ее глобальный охват простирается от инфраструктуры экспорта сырой нефти в США до заправочных станций в более чем 20 странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Однако, как сообщает Bloomberg, в отдаленном уголке империи, вдали от внимания высших руководителей в Женеве и Сингапуре, уже некоторое время назревает кризис.

На прошлой неделе компания признала, что в Монголии она понесла убытки в размере до $1,1 млрд, что отчасти связано с подозрениями в мошенничестве со стороны ее собственных сотрудников. Trafigura утверждает, что сотрудники манипулировали платежами, скрывая при этом гору просроченных долгов, что позволило риску выйти из-под контроля в течение многих лет, не вызывая никаких тревожных сигналов.

Для людей внутри и вне Trafigura это открытие стало эффектом разорвавшейся бомбы. Самым шокирующим был масштаб вероятных потерь относительно размера нефтяного рынка Монголии. Согласно данным Управления энергетической информации США, существует более 100 стран, которые потребляют больше нефти, чем Монголия, среди них Люксембург и Непал. Ее потребление около 35 000 баррелей в день стоит примерно 1 миллиард долларов в год. Для Trafigura Монголия составила менее 0,3% всей проданной нефти.

Этот отчет основан на интервью с восемью людьми, имеющими непосредственные знания о Trafigura и ее деятельности в Монголии, которые попросили не называть их имен из-за деликатности темы. На прошлой неделе генеральный директор Trafigura Джереми Вейр сказал, что компания «горько разочарована» ситуацией и уверена, что она изолирована от монгольского бизнеса, а расследование компании все еще продолжается.

Сделанное на прошлой неделе заявление, подтверждающее более ранний отчет Bloomberg, представляет собой болезненное продолжение прошлогоднего разоблачения о том, что Trafigura стала жертвой предполагаемого крупного мошенничества с никелем.

Фиаско проливает еще один суровый свет на внутренний контроль компании и поднимает вопросы о том, почему потребовался почти год, чтобы полностью раскрыть ситуацию. Для посторонних это укрепляет репутацию быстрой и свободной торговли сырьевыми товарами, произошедшее через несколько месяцев после того, как некоторые из крупнейших игроков — включая саму Trafigura — признали себя виновными в коррупции в США.

В частном порядке девять банкиров, включая некоторых ключевых кредиторов компании, заявили, что они были поражены размером потенциальных потерь и хотят знать, как Trafigura предотвратит их повторение. Тем не менее, потеря вряд ли повлияет на способность компании занимать деньги, сказали некоторые из них.

«Главный вопрос, как всегда, заключается в том, насколько быстро и эффективно человек учится на ошибках и применяет корректирующие меры», — сказал консультант и бывший товарный банкир Жан-Франсуа Ламбер. «Не просто перетасовывая или увольняя персонал и запуская длительный процесс восстановления, но и укрепляя управление компанией, внутренние процессы и контроль».

Прибыльная ниша

В течение многих лет Trafigura занимала прибыльную нишу в Монголии, которая полностью зависит от импорта бензина и дизельного топлива — в основном по железной дороге из России, а также иногда из Китая.

Компания поставляла около трети нефтепродуктов Монголии, особенно большую долю занимало дизельное топливо. Основными конкурентами были ПАО «Роснефть» и Gunvor Group. По словам осведомленных людей, оборот компании составлял несколько сотен миллионов долларов в год, а прибыль обычно составляла десятки миллионов.

Это был небольшой, но прибыльный бизнес для мира торговли сырьевыми товарами, где маржа зачастую составляет 1% или меньше.

В Улан-Баторе сотрудники Trafigura работали в Landmark, стеклянном здании на краю центрального делового района, выходящем на новый парк, построенный горнодобывающим гигантом Rio Tinto Group. По соседству находится советский отель Bayangol.

Главным нефтетрейдером Trafigura в Монголии был Джононбаяр Эрдэнэсурен, работавший в компании с 2012 года. Джононбаяр был известен в сплоченном деловом мире Улан-Батора своим жестким подходом к бизнесу и вечеринками, которые он устраивал для друзей и знакомых.

Отсутствие выхода к морю делает монгольский рынок уязвимым к сбоям, и в конце 2023 года страна была охвачена дефицитом топлива. Граждане бросились в очереди за бензином и дизельным топливом, а правительство начало проверять состояние запасов нефти в стране.

Некоторые люди, знакомые с ситуацией, предположили, что кризис помог обнаружить финансовую дыру Trafigura в стране.

Но торговый дом также проходил свой собственный период проверки после мошенничества с никелем. И когда компания более внимательно посмотрела на свои самые крупные кредитные риски, один крошечный рынок выделился.

Топливо в кредит

Продавать нефть в Монголии сложно. Международные компании, такие как Trafigura, не имеют импортных лицензий и не могут напрямую поставлять ее на местный рынок, полагаясь на местных дистрибьюторов. Для Trafigura основным контрагентом была компания Lex Oil LLC.

Монгольская компания брала нефтепродукты Trafigura и продавала их розничным торговцам топливом. Важно то, что Trafigura поставляла нефть в кредит, с соглашением, что Lex Oil будет платить в будущем после вычета таможенных и грузовых пошлин.

Еще больше усложняя картину: сам оптовик также предоставлял кредит своим собственным клиентам, в то время как хеджирование транзакций добавляло еще один уровень сложности. Результатом стало постоянно меняющееся воздействие на Lex Oil и ее сеть покупателей в Монголии.

По словам источников, бухгалтеры Trafigura в Сингапуре и Женеве не осознали, что эти риски выросли до многих сотен миллионов долларов, даже несмотря на то, что счета не были оплачены в установленный срок.

Сотрудник офиса Lex Oil, ответивший на звонок, сообщил, что на вопросы Bloomberg ответить некому, а компания не отреагировала на отправленный по электронной почте запрос о комментарии.

Проблема была окончательно выявлена в конце прошлого года. Trafigura утверждает, что обнаружила «намеренное сокрытие просроченной дебиторской задолженности» со стороны своих сотрудников, но предполагаемое неправомерное поведение не ограничивалось сокрытием долга. Компания также заявила, что ее сотрудники манипулировали данными и документами, чтобы исказить расчеты по таким расходам, как таможенные пошлины и фрахт. Она считает, что это продолжалось около пяти лет.

Trafigura не назвала имена сотрудников в своем заявлении, сообщив лишь, что она принимает «соответствующие дисциплинарные меры». По словам источников, Джононбаяр входит в число сотрудников, которые были отстранены.

Представитель Джононбаяра отказался от комментариев, заявив, что он по-прежнему является сотрудником Trafigura и связан соглашением о конфиденциальности.

Восемь месяцев

Когда масштаб проблемы стал очевиден, совет директоров Trafigura привлек бухгалтеров-криминалистов. Высшее руководство компании подключилось, и Хосе Ларокка, один из руководителей высшего звена, в феврале вылетел в Монголию, чтобы встретиться с Lex Oil.

Bloomberg сообщил в том же месяце, что у Trafigura возникли проблемы в монгольском нефтяном бизнесе, и она столкнулась с сотнями миллионов долларов потенциальных убытков. Компания заявила, что недавно согласовала графики погашения задолженности с клиентами нефтепродуктов в Монголии и что у нее «хорошая репутация успешного взыскания долгов с контрагентов на развивающихся рынках».

Даже после публикации отчета прошло более восьми месяцев, прежде чем Trafigura раскрыла весь масштаб проблемы.

Реакция в Монголии контрастирует с ее действиями в отношении мошенничества с никелем, когда Trafigura подала в суд на предполагаемого мошенника Пратика Гупту. Она добилась постановления о заморозке, но почти два года спустя так и не вернула никаких средств. (Гупта оспорил версию событий Trafigura, утверждая, что торговый дом был соучастником его действий). Между тем, судебное дело пролило свет на собственные процессы Trafigura и раскрыло внутренние коммуникации, которые компания, возможно, предпочла бы сохранить в тайне.

Компанию покинул глава отдела торговли никелем и кобальтом, а в течение последующих месяцев ушли и несколько других старших руководителей металлургической отрасли, хотя Trafigura неоднократно заявляла, что не считает, что кто-либо в компании был замешан в мошенничестве с никелем.

По словам источника, одна из причин, по которой компания не предприняла немедленных юридических действий в связи с потерей монгольской нефти, заключалась в том, что она еще не получила четкого отчета о фактах дела. Расследование все еще продолжается, заявляет компания.

В июне, когда Trafigura опубликовала неаудированные результаты за полугодие, закончившееся в марте, слово «Монголия» даже не упоминалось. Компания сообщила о резком увеличении просроченной дебиторской задолженности, но вступающий в должность финансовый директор Стефан Джансма объяснил, что более высокие цены на сырьевые товары и процентные ставки означают, что «страны-импортеры время от времени будут сталкиваться с проблемами в своем платежном профиле».

Раскрытие информации «отражало оценку руководством потенциальных убытков на тот момент по ряду контрагентов и стран», — заявил в четверг представитель Trafigura. «Поскольку проводилось внешнее расследование, мы не могли предоставить какие-либо комментарии по Монголии».

К концу сентября Trafigura готовилась закрыть годовую отчетность, поскольку Вейр объявил, что в январе передаст пост генерального директора газовому боссу Ричарду Холтуму. Пришло время решить, что делать с головной болью в Монголии.

Компания уже предприняла некоторые действия. Она остановила новый бизнес в стране, отстранила Джононбаяра и расторгла контракт с главой Монголии в Сингапуре Михаилом Зельдовичем.

И компания все еще надеется вернуть часть денег от Lex Oil, долг которой составляет более половины от 1,1 миллиарда долларов, сказал источник.

«Значительная часть общей суммы риска была признана как задолженность перед Trafigura нашим основным контрагентом в Монголии. Мы намерены удерживать контрагента в выполнении его обязательства по погашению», — заявила Trafigura.

В конечном итоге компания решила зафиксировать в своих финансовых результатах «консервативный» резерв в размере 1,1 млрд долларов и публично подтвердить предполагаемое неправомерное поведение.

После принятия этого положения Trafigura, вероятно, сообщит о годовой прибыли около $2 млрд или выше, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе. Компания опубликовала прибыль за первое полугодие в размере $1,47 млрд в июне.

Некоторые банкиры услышали о перспективе предоставления резерва по Монголии во время неофициальных бесед с сотрудниками Trafigura в сентябре. Но даже кредиторы, ожидавшие выплаты, были шокированы цифрой в $1,1 млрд.

«В сентябре 2024 года ни один сотрудник Trafigura не имел знаний или полномочий обсуждать размер общего резерва в отношении нашего монгольского нефтяного бизнеса», — заявили в компании.

Орхан Гюнеш, финансист сырьевого сектора, который сейчас управляет платформой торгового финансирования TradeQraft, считает , что маловероятно, что это повлияет на какие-либо крупные кредитные отношения.

«Критическим вопросом является то, что после этого случая с никелем они израсходовали свои кредиты на такие вещи, и я думаю, они знают об этом», — сказал он. «У Trafigura есть очень надежные инструменты управления рисками и специалистами, поэтому они примут серьезные меры предосторожности».