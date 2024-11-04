В Индии автобус упал в ущелье, погибли 36 человек
- Азия и мир, происшествия
- 17:55, 04 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Автобус упал в ущелье с высоты почти 200 м недалеко от города Марчула на севере Индии. В результате погибли как минимум 36 человек, сообщает The Times of India.
ЧП произошло в штате Уттаракханд, в автобусе находилось до 45 человек. Как минимум пять человек числятся пропавшими без вести. Еще несколько пострадали и были доставлены в ближайшие больницы для лечения, рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям. Местные жители помогают спасателям найти пассажиров, застрявших под обломками.
Власти распорядились выплатить компенсации пострадавшим, передает канал NDTV. Также начато расследование причин инцидента.
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