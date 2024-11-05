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ЦИК Молдовы обработал 100% протоколов, побеждает Санду
Майя Санду
Майя Санду

CentralAsia (CA) -  Центральная избирательная комиссия Молдовы огласила данные после обработки 100% протоколов с участков голосования на президентских выборах. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду заручилась поддержкой 55,33%, у ее соперника, бывшего генпрокурора Александра Стояногло,— 44,67%.

По данным ЦИК, Майя Санду получила 929,9 тыс. голосов. За Александра Стояногло проголосовали 750,6 тыс. человек. Явка во втором туре составила 54,34%.

После публикации результатов выборов Партия социалистов Молдовы, которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон, заявила, что не признает итогов голосования на зарубежных участках. Без их учета победу одержал Александр Стояногло с результатом 51,19%. МИД Молдовы сообщал, что за пределами страны на выборах проголосовали 328 тыс. граждан.

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 20 октября. Ни один из 11 кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей — количества, необходимого для победы. Майю Санду тогда поддержали 42,49% избирателей, Александра Стояногло — 25,95%.

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