The MongolZ выиграла в Берлине и увезла домой полмиллиона долларов

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира Thunderpick World Championship-2024 начался 22 октября. Групповые игры прошли онлайн, а матчи плей-офф — в Германии, в Berlin LVL Dome.

Монгольская команда The MongolZ одержала победу в финале чемпионата мира Thunderpick World Championship-2024, сняв HEROIC из ЕС в грандиозном финале BO5 на мероприятии LAN с четырьмя командами, чтобы забрать домой огромный главный приз в 500 000 долларов.

Подопечные Гарьдмагнаи «⁠bLitz⁠» Бямбасурена доминировали на пути к победе на турнире в Берлине, Германия, проиграв всего две карты в онлайн- и LAN-частях мероприятия. Перед тем, как снять скальп с HEROIC, The MongolZ также превзошла несколько других команд, ориентированных на RMR, включая fnatic, Imperial, 3DMAX.

Несмотря на то, что в финале им пришлось столкнуться с европейской командой, The MongolZ наслаждалась роскошью быть любимцами публики в Берлине, и зрители громко выражали свою поддержку аутсайдеру на протяжении всего сериала.

Теперь MongolZ придется быстро переключать передачи, чтобы подготовиться к турниру Perfect World Shanghai Major Asia RMR, который должен начаться примерно через неделю, 11 ноября.

Финал BO5 начался с выбора HEROIC команды Dust2, где европейская команда осталась позади во второй половине матча, поскольку The MongolZ превратила счет 6-6 в перерыве в перехват 13-8 благодаря уверенной игре в нападении.

Таким образом, команда The Mongolz вошла в пятерку лучших команд мира по версии рейтинга Valve и установила исторический рекорд. Перед ними команды Vitality, Spirit, NaVi и G2.

источник: MiddleAsianNews

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