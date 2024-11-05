Юная шашистка из Монголии завоевала три золотые медали на ЧМ

CentralAsia (MNG) -

ДЭЛГЭРМАА Ганбат выиграла три золотые медали чемпионата мира по шашкам в Польше.

Дэлгэрмаа Ганбат приняла участие в чемпионате мира по шашкам среди юниоров и юниорок 2024 года, который проходил в Польше с 25 октября по 2 ноября. В составе сборной команды Монголии лучший результат показала Дэлгэрмаа.

Юная шашистка выиграла три золота среди женщин во всех трёх разыгранных дисциплинах. Спортсменка первенствовала в классике, рапиде и блице среди девочек в возрасте 9-10 лет. Она единственная спортсменка из Монголии, которая победила во всех категориях на чемпионате этого года.

Ученица школы «Оюут» и член клуба «Хөлгөт Тоглоом», Дэлгэрмаа ранее завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали на чемпионате Азии 2024 года, получив квалификацию на звание мастера ФИДЕ во Всемирной федерации шашек.

На этом крупном чемпионате мира она трижды трижды подняла национальный флаг. Впервые она приняла участие в национальном чемпионате в возрасте четырех лет. Кроме того, ее сестра ГЭРЭЛМАА Ганбат является чемпионкой Азии.

Она со своей сестрой Гэрэлмаа и двумя тренерами, Энхсаруул и Ганбаатаром

источник: MiddleAsianNews

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