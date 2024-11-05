Отчеты о чрезвычайных ситуациях стали проще с What3words

CentralAsia (MNG) - Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии объявило, что в случае потенциальной опасности или риска отдельные лица могут сообщать об инцидентах с помощью платформы what3words, отправив адрес из трех слов, и рекомендовало загрузить это приложение из Playstore или Appstore в зависимости от операционной системы мобильного устройства.

Регулярное получение прогнозов погоды, а также обеспечение технического оснащения и личной подготовки могут защитить граждан, скотоводов и транспортных операторов от потенциальных рисков.

В ситуациях, когда человек, сообщающий об инциденте, не знает своего точного местонахождения или не может предоставить координаты, он может отправить трехсловный адрес с помощью программы «what3words» на своем смартфоне, как в режиме онлайн, так и офлайн. Таким образом, спасатели могут точно определить его местонахождение, тем самым оказывая своевременную и эффективную помощь.

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