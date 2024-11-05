Университет финансов и экономики Монголии награжден орденом Сухбаатара

CentralAsia (MNG) - Университет финансов и экономики Монголии, одно из старейших высших учебных заведений страны, в этом году отмечает свое столетие.

На праздновании столетия, состоявшемся в Центральном дворце культуры Монголии, присутствовали многочисленные почетные гости, в том числе президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, ректор Университета финансов и экономики Монголии Мөнхбаяр Бямбадаш, а также представители поколений преподавателей, сотрудников, выпускников и студентов университета.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал Указ о награждении Университета финансов и экономики Монголии орденом Сухбаатара, признавая выдающийся вклад университета в развитие образовательного сектора и подготовку кадров в сфере торговли, экономики и финансов. Президент Хурэлсух поздравил поколения ученых, преподавателей, исследователей, сотрудников, должностных лиц, студентов и выпускников с историческим столетием университета.

Университет финансов и экономики Монголии (УФЭ) на протяжении 100 лет является пионером в области высшего образования, укрепления надлежащего управления и образцом развития высших учебных заведений.

В 2024 году УФЭ вошел в число лучших университетов, достигших целей в области устойчивого развития, внедрив новые формы программ обмена студентами и преподавателями в сотрудничестве с зарубежными высшими учебными заведениями, реализуя совместные проекты и исследования, а также получив международные аккредитации для своей учебной программы.

Основанная в 1924 году, УФЭ начала свою деятельность с двумя преподавателями и 40 студентами под названием «Временная школа таможни». С тех пор она взяла на себя обязанности по развитию торгового, экономического и финансового секторов, в частности, по подготовке национальных кадров и специалистов в этом секторе.

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