Запущен сайт, посвященный высшей государственной награде Монголии — ордену Чингисхана

CentralAsia (MNG) -

Администрация президента Монголии запустила новый официальный сайт для популяризации на международном уровне высшей государственной награды Монголии — ордена Чингисхана и распространения информации о его историческом значении.

Сайт, содержащий информацию о высшей государственной награде Монголии — ордене Чингисхана, был запущен по случаю Дня национальной гордости Монголии и 862-й годовщины со дня рождения Чингисхана Великого и доступен для иностранных посетителей на английском языке. Платформа служит богатым источником информации о жизни Чингисхана, вкладе Монгольской империи в мировую историю и «Pax Mongolica» — монгольской эпохе мира и стабильности, которая по-прежнему важна для разрешения глобальных кризисов и конфликтов.

Сайт состоит из шести основных разделов:

1. Жизнь и наследие Чингисхана: этот раздел посвящен жизни, достижениям и влиянию Темуджина Чингисхана на мировую историю.

2. Pax Mongolica: предоставляет информацию о Pax Mongolica, или мирной политике Монгольской империи, и ее вкладе в международную торговлю, культурный обмен и дипломатическую реформу.

3. Критерии и процедура номинации: излагаются основные критерии награждения высшей государственной наградой Монголии — орденом Чингисхана.

4. Дизайн и символика: описание особенностей награды, дизайна, значения и символики.

5. Лауреаты: предоставляет подробную информацию о лицах, организациях, художниках и группах, награжденных орденом Чингисхана, а также об их достижениях и вкладе.

6. Церемонии и галерея: коллекция исторических фотографий и видео церемоний награждения и лауреатов прошлых лет.

Этот сайт посвящен не только жизни и деятельности Чингисхана, но и роли и вкладу монголов в мировую историю в XIII и XIV веках. Чтобы посетить сайт, перейдите по ссылке Chinggiskhaan award.

источник: MiddleAsianNews

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