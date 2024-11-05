Северная Корея запустила не менее 7 баллистических ракет малой дальности, - Минобороны Японии

CentralAsia (CA) - Северная Корея второй раз за неделю произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщило Минобороны Японии, передает NHK.

О запуске КНДР баллистической ракеты также сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, ракета полетела в сторону Японского моря.

Японская береговая охрана сообщила, что ракета, вероятно, упала около 07:55 по местному времени.

Позднее министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что КНДР осуществила запуск по меньшей мере 7 баллистических ракет дальностью до 400 км и высотой полета около 100 км, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В ночь на 31 октября КНДР провела пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Как сообщала северокорейская сторона, Пхеньян осуществил «критическое испытание» ракеты, чтобы показать «абсолютное превосходство в ударной мощи». Тогда ракета упала возле острова Окусири на Хоккайдо, также за пределами исключительной экономической зоны Японии.