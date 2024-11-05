В Тбилиси прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов

CentralAsia (CA) - В центре Тбилиси вечером 4 октября прошла акция протеста грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победила партия «Грузинская мечта».

Как сообщает «Би-би-си», автомобильное движение на проспекте Руставели было перекрыто. Протестующие собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента — главной арене политических протестов в Грузии.

В руках у протестующих были плакаты «Проснись Грузия», а также флаги Грузии, ЕС.

По данным Paper Kartuli, в шествии участвовали около тысячи человек.

На акции была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая присоединилась к протестующим и заявила, что выражает им поддержку.

По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. И оппозиция, и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты и говорят о фальсификации.

Оппозиция намерена провести новую акцию протеста во вторник.

«Первое- мы требуем назначения новых выборов. Второе — мы не признаем украденные выборы и легитимацию парламента. Третье — мы начали движение сопротивления, и открываем фронт сопротивления сперва в Тбилиси, а потом по всей Грузии. Каждый следующий протест будет еще более острым и ориентированным на конкретную цель», — сказал один из лидеров оппозиционного объединения «Единство-Национальное движение» Георгий Вашадзе.