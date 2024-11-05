В Тбилиси прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов

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- 10:17, 05 ноября 2024
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- Обновлено: 10:19, 05 ноября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В центре Тбилиси вечером 4 октября прошла акция протеста грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победила партия «Грузинская мечта».
Как сообщает «Би-би-си», автомобильное движение на проспекте Руставели было перекрыто. Протестующие собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента — главной арене политических протестов в Грузии.
В руках у протестующих были плакаты «Проснись Грузия», а также флаги Грузии, ЕС.
По данным Paper Kartuli, в шествии участвовали около тысячи человек.
На акции была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая присоединилась к протестующим и заявила, что выражает им поддержку.
По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. И оппозиция, и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты и говорят о фальсификации.
Оппозиция намерена провести новую акцию протеста во вторник.
«Первое- мы требуем назначения новых выборов. Второе — мы не признаем украденные выборы и легитимацию парламента. Третье — мы начали движение сопротивления, и открываем фронт сопротивления сперва в Тбилиси, а потом по всей Грузии. Каждый следующий протест будет еще более острым и ориентированным на конкретную цель», — сказал один из лидеров оппозиционного объединения «Единство-Национальное движение» Георгий Вашадзе.